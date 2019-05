Incidente a Tor Cervara: pirata della strada investe una donna e scappa

Ha investito una donna e non si è fermato a prestare soccorso: è successo a via Ripa Teatina, nel pomeriggio del 24 maggio alle 15:30. Sul posto una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuta per un incidente in cui è rimasta coinvolta una signora di 69 anni, trasportata in codice giallo al Policlinico Casilino.



Dalle prime testimonianze sono emersi i primi elementi utili per risalire al veicolo che aveva investito la donna, ma solo dopo una perlustrazione della zona gli agenti hanno individuato un'auto che presentava dei danni compatibili con l'incidente. A questo punto è stato identificato il proprietario, un italiano di 85 anni, che è stato denunciato per omissione di soccorso.