Scontro tra auto e scooter a Marconi: 32enne in codice rosso in ospedale

Incidente stradale questa mattina in zona Marconi dove un'auto ed uno scooter si sono scontrati. E' accaduto intorno alle 7:00, all'altezza del civico 171 di via Quirino Majorana. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento una Fiat Punto ed un Honda Silver Wing. Ad avere la peggio lo scooterista, un cittadino romeno di 32 anni, trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo. Sul posto per i rilievi gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.