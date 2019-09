Incidente a Colle Prenestino, scontro tra un autobus Atac e una Smart: ferita una donna

Incidente questa mattina all'alba in via Prenestina. Intorno alle 6 e 15, all'incrocio dell'arteria con via di Torrenova, si sono scontrati un autobus Atac e una Smart.

Con l'impatto il mezzo pubblico è finito fuori strada, sul marciapiede in prossimità del semaforo.

A quanto si apprende la donna che guidava l'auto è rimasta ferita e trasportata, dopo i soccorsi sul posto del 118, al policlinico Tor Vergata.

Sul luogo del sinistro anche i vigili urbani, con una pattuglia del sesto gruppo Torri, per i rilievi del sinistro.