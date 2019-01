Incidente in via Prenestina: auto si scontra con scooter e fugge, caccia a pirata della strada

Ancora un caso di pirata della strada a Roma. E' successo all'altezza del civico 646 di via Prenestina, alle 7:30 di oggi 24 gennaio. A scontrarsi una Ford Fiesta e un scooter Yamaha. Ad avere la peggio il conducente del motoveicolo, un uomo di 42 anni trasportato in codice giallo al Policlinico Casilino.

Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti della Polizia Locale del V gruppo Casilino. Il conducente della Ford Fiesta, dopo l'incidente, è fuggito. Immediate quindi le indagini volte ad individuare il pirata della strada.

Nella giornata del 23 gennaio, invece, in viale delle Galline Bianche, in zona Labaro, un'anziana è stata investita da una Lancia Dedra intorno alle 19 circa. Anche il questo caso l'auto, dopo il sinistro, era fuggita. Rintracciata poco dopo dalla Polizia Locale. La donna, in codice giallo, è stata portata al San Filippo Neri.