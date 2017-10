Incidente via Prenestina: investita da un autoarticolato, morta una donna

Investimento mortale sulla via Prenestina dove una donna è deceduta dopo essere stata colpita da un mezzo pesante. L'incidente stradale intorno alle 9:00 di oggi, sabato 7 ottobre, nella zona di Colle Prenestino, periferia est della Capitale. Ad investire il pedone, una donna di 80 anni residente in zona, un autoarticolato Mercedes. Fermatosi il camionista a prestare i primi soccorsi, per l'anziana non c'è stato nulla da fare, è deceduta dopo l'arrivo al Policlinico Tor Vergata.

Investimento mortale a Colle Prenestino

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'investimento mortale, avvenuto all'altezza del civico 1222 della via Prenestina. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici tre pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire i rilievi e l'intervento dei soccorritori si sono registrati dei rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni di marcia della via Prenestina.

Incidente a Colle Prenestino

Poco distante, sempre sulla via Prenestina, (altezza Istituto Agrario Emilio Sereni) si era verificato un altro grave incidente la sera del 5 ottobre. Coinvolte due vetture, con uno degli automobilisti, un 54enne, venne trasporato poi in prognosi riservata sempre al PTV.