Incidente sulla via Prenestina: auto investe e uccide donna di 83 anni

Investimento mortale questa mattina all'alba sulla via Prenestina dove una donna di 83 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un'automobile. L'incidente stradale intorno alle 6:00 del 6 aprile all'altezza del chilometro 14 della strada consolare, nella zona di Ponte di Nona - Prato Fiorito. Inutili i soccorsi per l'anziana, morta a causa delle gravi lesioni riportate nell'investimento.

CHIUSA LA VIA PRENESTINA - A colpire il pedone una Lexus, condotta da una donna, fermatasi a prestare i primi soccorsi. Resta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Per consentire i rilievi si è resa necessaria la chiusura di un tratto della via Prenestina in entrambi i sensi di marcia fra via Ponte di Nona e via Avola, con deviazioni su via della Borghesiana in direzione Roma Centro. Inevitabili i disagi, con il traffico dell'area congestionato.



