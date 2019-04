Auto contromano in via Prenestina finisce contro vetture in sosta: 2 feriti

Ha imboccato via Prenestina contromano, per poi carambolare contro tre vetture in sosta. E' successo nella notte tra il 25 e il 26 aprile, all'altezza del civico 25, intorno all'1:50 circa. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il gruppo Appio.

Secondo quanto ricostruito il conducente della Fiat Panda, per motivi da appurare, ha preso via Prenestina nel senso opposto di marcia per poi finire la sua corsa contro una Ford Fiesta, una Fiat 600 e una Ford Fusion parcheggiate. Due i feriti. Uno uomo e una donna, entrambi in codice giallo. Il primo è stato portato al San Giovanni, la ragazza al Policlinico Umberto I.