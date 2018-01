Via Prenestina: auto si ribalta dopo incidente, un ferito

Incidente ieri 25 gennaio in via Prenestina all'intersezione con via della Serenissima. Intorno alle 21, per cause ancora da determinare, una Smart e una Nissan Note si sono scontrate. A cause del violento impatto la Nissan si è ribaltata su un lato.

Il conducente della Smart, invece, soccorso dal personale del 118 è stato trasportato all'Umberto I in codice giallo. Sul posto i Carabinieri e alcune pattuglie del gruppo Prenestino della Polizia Locale. I vigili, dopo aver gestito il traffico, hanno eseguito i rilievi scientifici per determinare come sia avvenuto l'impatto.