Incidente sulla via Prenestina: pedone investito da uno scooter, due feriti

Uno scooterista ed un pedone sono rimasti entrambi feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto la sera di martedì 22 maggio sulla via Prenestina, all'altezza della zona di Centocelle-Collatino. L'investimento è avvenuto intorno alle 22:00 all'altezza del civico 447 della strada consolare, direzione Centro. Due i feriti, il conducente del Piaggio Liberty, trasportato in codice giallo al Policlinico Tor Vergata ed il pedone, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale.