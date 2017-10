Scende dall'auto incidentata e viene investita da una vettura, morta 40enne

Tragedia all'alba su via Pratica di Mare. Una donna italiana di 40 anni, N.G. le sue iniziali, è rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto al chilometro 8 della strada che collega il litorale sud alla Pontina. La 40enne, a bordo della sua Ford Fiesta, è rimasta coinvolta in un sinistro senza feriti intorno alle 4:30 della notte fra il 5 ed il 6 ottobre. Uscita dall'abitacolo illesa, la donna è stata poi colpita dalla sua stessa vettura investitata in pieno da una Lancia Ypsilon sopraggiunta successivamente.

Incidente mortale in via di Pratica

Secondo i primi riscontri effettuati dagli agenti della polizia locale intervenuti in via di Pratica, la vettura condotta dalla 40enne, dopo aver avuto un incidente, è rimasta bloccata di traverso sulla strada che collega la via Pontina alla zona di Capocotta e di Torvaianica. Con l'auto in panne, si sono quindi fermati altri automobilisti in aiuto alla donna. Scesa dall'utilitaria è quindi sopraggiunta la Ypsilon che ha colpito in pieno la Fiesta. Violento l'impatto con la donna investita a sua volta dalla sua stessa vettura tamponata dalla Lancia.

Morta sul colpo

Investita dalla propria vettura la 40enne è stata sbalzata in aria cadendo rovinosamente sull'asfalto dopo un volo di diversi metri che le ha cagionato la morte. I sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti dei gruppi Gpit, Marconi ed Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto in ausilio anche i carabinieri della Compagnia di Pomezia. Fermatosi a prestare i primi soccorsi, sono in corso accertamenti per vagliare la posizione dell'autista della Ypsilo, per cui sono stati disposti come da rito gli esami su alcol e droga.

Strada chiusa

Per consentire i soccorsi ed i rilievi scientifici via di Pratica è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia, fra la via Pontina e via Arno. Terminati gli accertamenti la strada è stata riaperta nel corso della mattinata. Inevitabili i risentimenti al traffico in tutta l'area, con pesanti ripercussioni sulla vicina SR148.

Incidente mortale sulla via Flaminia

Si tratta del secondo morto in poche sulle strade della Capitale. Ieri sulla Flaminia a perdere la vita è stato Andrea Aguzzi, 35enne rimasto ucciso in uno scontro tra la sua moto e un furgone.