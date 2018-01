Incidente via Portuense: carambola tra auto, quattro feriti. Tra loro due bambini

Incidente stradale a Fiumicino dove quattro auto sono rimaste coinvolte in una maxi carambola. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16:00 di domenica 21 gennaio quando una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla via Portuense (Sp1a), altezza incrocio via Montgolfier, in seguito ad uno scontro tra tre vetture con il ribaltamento di una quarta macchina sul fianco. Ad avere la peggio una famiglia che viaggiava su quest'ultima vettura.

Incidente via Portuense a Fiumicino

I pompieri, prontamenti intervenuti, hanno provveduto a liberare una donna del Bangladesh rimasta incastrata tra le lamiere della vettura ribaltata, una Ford Fiesta. Estratta dall'abitacolo la 37enne è stata poi affidata alle cure del 118 che l'ha trasportata in ospedale in codice giallo.

Feriti due bambini sulla via Portuense

Feriti anche gli altri occupanti della Fiesta, il conducente e due bambini, anche loro costretti alle cure dell'ospedale. I conducenti delle altre tre autovetture, Mini Cooper, Citroen e Nissan, rispettivamente occupate da un uomo e due donne, non hanno invece riportato conseguenze. Da accertare la dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta chiusa per tutto il tempo dell'intervento.