Incidente via di Porta Furba: scooter in fiamme dopo scontro con auto

Ha preso fuoco subito dopo lo scontro con un'auto. Paura la notte fra sabato e domenica a Porta Furba quando un mezzo a due ruote si è incendiato in strada in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro poco dopo la mezzanotte fra l'1 ed il 2 giugno in zona Vigne-Alessandrino.

In particolare il sinistro è avvenuto su via di Porta Furba, altezza via degli Angeli. Qui uno scooter Piaggio Liberty ha impattato violentemente con una Fiat Panda. Sbalzato dalla sella della due ruote lo scooterista, il motorino ha quindi preso fuoco venendo avvolto in una palla di fuoco. L'incendio è stato poi spento dai vigili del fuoco.

Ferito lo scooterista, lo stesso è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata. Sottoposto ai test su alcol e droga è risultato negativo. Illeso l'automobilista, anche lui negativo ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Da accertare la dinamica dell'incidente, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto è intervenuto anche il personale Ama per la rimozione dei detriti e di quello che restava dello scooter carbonizzato.