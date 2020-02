Incidente in via Pontina, perde controllo della Smart e si ribalta: morto un 39enne

Incidente stradale sulla via Pontina ieri sera intorno alle 21 e 30. Un uomo di 39 anni alla guida di una Smart ha perso la vita ribaltandosi con l'auto.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, la macchina sarebbe caduta giù da un tratto di cavalcavia andandosi a schiantare sulla carreggiata di viale Carlo Levi.

Ancora da accertare come l'uomo abbia perso il controllo del mezzo. Non ci sono altri veicoli coinvolti. La salma è stata trasferita al policlinico Tor Vergata. Sul posto per i rilievi del sinistro gli agenti del gruppo Marconi della Polizia locale.