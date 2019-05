Pontina Vecchia: camion carico di bombole del gas esce fuori strada

Un camion che trasportava bombole del gas è uscito fuori strada al chilometro 32 di via Pontina Vecchia, finendo con le ruote della parte sinistra del mezzo all'interno della cunetta, restando inclinato. E' successo tra Aprilia e Ardea. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, che sono subito intervenuti per mettere in sicurezza il camion, in attesa che una autogru possa rimetterlo in carreggiata. Per la durata delle operazioni, la strada è stata chiusa al traffico.