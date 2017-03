Pontina: due veicoli in avaria, traffico verso il Raccordo Anulare

Code e traffico sulla via Pontina oggi 21 marzo. Intorno alle 7 del mattino due veicoli, un'auto e un furgonicino, sono andati in avaria per cause ancora da accertare causando disagi alla circolazione.

Il traffico si è generato tra Castel Romano e Tor de Cenci in direzione Raccordo Anulare, in direzione di Spinaceto. Code anche in zona Pratica di Mare. Sul posto personale Astral che ha coordinato la situazione sotto il profilo della viabilità.