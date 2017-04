Incidente sulla Pontina: scontro auto-camion, ferita conducente. Traffico in tilt

Incidente questa mattina sulla via Pontina, in direzione Pomezia. Alle 7:30 di oggi 24 aprile un'auto e un camion si sono scontrati, per ragioni ancora in fase di accertamento, al chilometro 21,200 della via Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano. Nello scontro la conducente dell'automobile è rimasta ferita.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Aprilia e l'ambulanza del 118, che ha trasportato la donna all'ospedale di Pomezia in codice giallo. La viabilità, in pochi minuti, è andata in tilt. Lunghe code a partire dallo svincolo di Castel di Decima. La strada è stata limitata al traffico si transita solo nella corsia di sorpasso. Intorno alle 10 la situazione è tornata alla normalità.