Pontina: tre incidenti e traffico in tilt, mattinata di passione

Incidenti e traffico oggi 22 gennaio sulla Pontina. Due sinistri si sono verificati attorno alle 7 al km 62 circa in direzione Roma ed uno all'altezza di Castel Romano, sempre in direzione Roma. Sul posto il personale Astral e la Polizia Stradale per dirigere il traffico. I tre incidenti non sono stati gravi ma hanno creato disagi alla circolazione anche perché la Pontina è stata chiusa in direzione nord, con traffico deviato sulla complanare, fino alle 8:30 circa.