Incidente sulla Pontina: tamponamento a catena, traffico in tilt verso Latina

Tramponamento a catena e traffico oggi 19 aprile 2017 sulla via Pontina. Quattro auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all'altezza di Castel Romano. Immediate le ripercussioni al traffico con chilometri di coda verso Latina. Sul posto la polizia stradale di Aprila, l'ambulanza del 118 e il personale Astral per i rilievi del caso.