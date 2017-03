Incendio sulla Pontina, a fuoco camion della nettezza urbana

Incendio oggi 17 marzo sulla via Pontina. Ad andare a fuoco, per cause ancora da accertere, un camion della nettezza urbana. Una colonna di fumo nera si è elevata al cielo tra il chilometro 59 e il 60 in direzione Latina.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 17, hanno avvolto il mezzo in zona Campoverde. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Aprilia e il personale Astral per la gestione del traffico. Nessuno è rimasto ferito. Traffico e code in direzione sud.