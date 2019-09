Incidente sulla Pontina, tamponamento tra 5 auto: eliambulanza sul posto

A causa di un incidente, il traffico sulla via Pontina è rallentato, con formazione di code, all'altezza di Castel Romano, lungo la carreggiata in direzione Roma. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto cinque veicoli rendendo necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Sul posto sono presenti le Forze dell'Ordine e il personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

