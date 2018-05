Incidente sulla Pontina: furgone ribaltato dopo carambola tra auto, 4 feriti

Via Pontina chiusa dopo un incidente stradale oggi 17 maggio. E' successo intorno alle 16 circa. Coinvolte, all'altezza del chilometro 22, quattro auto ed un furgone ribaltato su un lato dopo la carambola. Sul posto la Polstrada Aprilia e gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

A causa del sinistro, infatti, si registrano code tra Pomezia nord e via di Pratica e in carreggiata opposta tra Castel di Decima e via di Pratica dove è stata disposta l'uscita obbligatoria in direzione Roma. Quattro le persone ferite, non in gravi condizioni, e trasportate all'ospedale Sant'Eugenio.