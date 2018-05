Pontina: perde controllo della moto e cade, centauro soccorso con l'eliambulanza

Grave incidente intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 9 maggio, sulla via Pontina nel territorio di Aprilia. Il sinistro all’altezza del chilometro 48+200. Dalle prime informazioni a disposizione nel sinistro sembrerebbe rimasta coinvolta una moto. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di un'eliambulanza per i soccorsi.

Incidente via Pontina

Come informa Astral Infomobilità, la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione Latina e il traffico deviato sulla complanare all'altezzadi viale Europa. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione; al momento ci sono code lunghe da via del Commercio a via del Genio Civile. La strada è stata riaperta parzialmente intorno alle 15:00. Permangono le code da via Nettunense a via dei Giardini (fonte LatinaToday).