Incidente su via Pontina: carambola tra 5 auto, code e rallentamenti

Incidente e traffico oggi 9 gennaio, sulla via Pontina. Il tamponamento a catena ha visto coinvolte 4 auto e un furgone. La carambola, avvenuta in direzione Roma verso le 9:20, ha causato disagi all'altezza del chilometro 34,500 poco dopo l'uscita di via Laurentina.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Aprilia. Nessuno è rimasto ferito. Notevoli le ripercussioni sulla circolazione, con code che partono dalllo svincolo di via Fossignano. Intorno alle 11:30 la situazione è torna alla normalità.

