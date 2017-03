Incidente sulla Pontina: camion coinvolto, strada chiusa

Code, traffico e strada chiusa sulla via Pontina oggi 30 marzo. Un camion è uscito fuori dalla carreggiata, per motivi ancora tra chiarire, bloccando di fatto gran parte della carreggiata al km 35+200 nel territorio di Ardea, all'altezza dell'uscita di via Laurentina.

Per permettere le difficoltose manovre del pezzo pesante, la strada è stata parzialmente chiusa e la Polizia Stradale di Aprilia ha istituito l'uscita obbligatoria in via Strampelli deviando il traffico in via Pontina Vecchia direzione Roma.

I disagi si segnalano nel sottopasso di via Del Tufetto e e lo svincolo Strampelli in direzione Roma. Per cinque i chilometri di coda. Per raggiungere la Capitale si consigliano strade alternative.