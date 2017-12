Incidente via Pontina: scontro tra due auto, lunghe code in direzione Roma

Ennesimo incidente stradale sulla via Pontina dove due auto sono venute a contatto per causa ancora in via di accertamento. Inevitabili i risentimenti al traffico con code chilometriche in aumento in direzione della Capitale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi 28 dicembre all'altezza del chilometro 25 della SR148, tra lo svincolo Monte d'Oro e Castel Romano. Ad impattare una Alfa Romeo ed una Land Rover con la jeep che ha terminato la propria corsa con le ruote sopra l'altra auto rimanendo incastrata tra il guard rail e l'Alfa. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero feriti gravi.

Bus Cotral in ritardo

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia ed il personale Astral. Con le auto incidentate ferme sulla la corsia di marcia lenta i soccorritori hanno attuato una deviazione del traffico in loco. Problemi anche sulle linee Cotral, con forti ritardi su tutti i bus regionali diretti a Roma Laurentina.