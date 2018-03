Incidente via Pontina: carambola tra tir e cinque auto, traffico in tilt in direzione Roma

Traffico in tilt lunedì mattina sulla via Pontina dove, oltre alla pioggia, si è registrato un incidente stradale che ha coinvolto un tir e cinqua automobili. Il sinistro poco dopo le 9:30 del 19 marzo all'altezza del chilometro 23.800, in direzione Roma. Una maxi carambola che ha coinvolto un autoarticolato Iveco e cinque vetture ( una Peugeot 208, due Volkswagen, ed una Mini Cooper). Quattro i feriti, uno dei quali uno condotto all'ospedale Sant’Eugenio in codice giallo. I restanti, facenti parte dello stesso nucleo familiare, sono anch'essi in codice giallo all’ospedale Villa San Pietro. Si tratta di padre, madre e neonato, che al momento dell’impatto si trovavano a bordo della Peugeot 208.

Incidente via Pontina

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza dell'uscita di Pomezia Nord della strada che collega Roma a Latina. Traffico in til sulla SS148 per consentire l'intervento dei soccorritori. Lunghe code si sono registrate dal luogo del sinistro sino alla svincolo Castel Romano - Trigoria. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. I vigili urbani, oltre a svolgere i rilievi scientifici, sono stati impegnati e regolare la viabilità, letteralmente congestionata in entrata nella Capitale.

Chiusa la via Pontina

Il tratto di via Pontina dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso momentaneamente al traffico, con la SS148 riaperta parzialmente al traffico a partire dalle 11:25.

Incidente autocisterna via Pontina

Un inizio settimana complicato, per gli automobilisti in transito sulla via Pontina, che già nel fine settimana avevano fatto i conti con un altro incidente stradale che aveva coinvolto un mezzo pesante, con una autocisterna finita contro il guardrail. Complicate e lunghe le operazioni di rimozione del tir, con risentimenti al traffico per tutta la giornata di sabato.