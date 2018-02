Via Pontina: tre incidenti in meno di un'ora, code e disagi in direzione Roma

Tre incidenti in meno di un'ora, tutti sulla carreggiata in direzione Roma. Venerdì mattina di disagi per gli automobilisti in transito sulla via Pontina alle prese con code e rallentamenti incrementati dai tre sinistri. Ultimo in ordine cronologico un tamponamento che ha coinvolto due vetture, venute a contatto sulla corsia di sorpasso fra lo svincolo Tor de' Cenci e l'uscita per Mostacciano, altezza chilometro 14. Con le due auto ferme in attesa di essere rimosse dai soccorritori, si sono formate lunghe code e rallentamenti in direzione del Grande Raccordo Anulare. Ad aggravare la situazione un camioncino fermo per una avaria nella zona di Spinaceto.

Incidenti via Pontina 16 febbraio 2018

Poco prima, sempre sulla SR148 in direzione Roma, due vetture si sono scontrate all'altezza del chilometro 42 (bivio Vallelata). Ad aprire il venerdì di traffico un predente incidente, con tre automobili venute a contatto all'altezza di Borgo Piave (chilometro 66+500), sempre in direzione della Capitale.