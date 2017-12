Incidente via Pontina: tamponamento tra auto, traffico bloccato

Rientro a casa difficile per gli automobilisti che percorrono la via Pontina in uscita da Roma. A creare dei rallentamenti sulla SS148 è stato un tamponamento tra due auto con inevitabili ripercussioni alla circolazione già critica della strada che collega la Capitale a Latina. L'incidente stradale ha coinvolto una Smart ed un Fiat Doblò e si è verificato in uscita da Roma, fra via Cristoforo Colombo e lo svincolo del Grande Raccordo Anulare (altezza chilometro 11+800). Sul posto il personale Astral e la polizia locale di Roma Capitale.