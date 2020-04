Incidente sulla via Pontina: auto vola fuori strada e termina nei campi

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì, 14 aprile, lungo la Pontina all'altezza di Campoverde. Si tratta di un incidente autonomo avvenuto al chilometro 51 in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo e la vettura è volata fuori strada per diversi metri finendo su un campo adiacente all'arteria stradale. Lo scrive LatinaToday.

Alla guida un uomo di 38 anni che è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso e in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

La Pontina è stata temporaneamente chiusa al transito sulla corsia di marcia lenta in direzione Roma al chlometro 55. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada e ai sanitari del 118 con l'elisoccorso, sono intervenute anche le squadre dell'Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.