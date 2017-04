Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena e code verso Roma

Mattinata di passione per gli automobilisti della via Pontina. Intorno alle 11:14 in tamponamento a catena tra due auto e un furgone è avvenuto al Km 52+200 in zona Campoverde in direzione Roma. La carreggiata, per facilitare le operazioni di rimozione dei veicoli, è stata ristretta. Sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.