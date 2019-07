Incidente a Primavalle: auto alimentata a Gpl ribaltata in strada, tre feriti

Un'auto alimentata a Gpl ribaltata in mezzo alla strada. Questa la scena visibile in via Pio IX zona Primavalle-Boccea. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 17:40 di giovedì 11 luglio ed ha visto coinvolta una seconda vettura, tre i feriti, nessuno grave.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Due come detto i mezzi coinvolti, una Seat Altea che ha terminato la corsa ribaltata, all'interno della quale viaggiavano un uomo ed una donna, ed una Fiat Punto, condotta da un secondo uomo.

Alimentata a Gpl, per mettere in sicurezza la vettura e la coppia che si trovava all'interno sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno richiesto la chiusura momentanea della piccola strada dove è avvenuto il sinistro. Messa in sicurezza l'area, le tre persone coinvolte nell'incidente sono state affidate alle cure delle ambulanze del 118 e trasportate tutte e tre in codice giallo al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.