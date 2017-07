Torrevecchia: investite da scooter, gravi mamma e figlia di 4 anni

Brutto incidente questa mattina, in via Pineta Sacchetti 55. Una mamma di 35 anni e la figlia di 4 anni sono state investite, questa mattina alle 8:30 circa, da uno scooter Honda Pantheon. Sul posto, allertati, i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale con il XIII Gruppo Aurelio.

Mamma e figlia in codice rosso al Gemelli

Mamma e figlia, ferite, sono state portate in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. I vigili indagano per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. A causa dell'investimento si sono registrate code fra viale delle Calasanziane e via Calisto II, in direzione Circonvallazione Cornelia.

Investimento in via Rizzieri

Altro investimento, questa mattina, in viale Bruno Rizzieri all'angolo con via Oberto. Un uomo è stato centrato da una Smart e trasportato in codice giallo all'ospedale Casilino. Il pedone non è grave. Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire l'incidente, la Polizia Locale con il VII Gruppo Tuscolano.