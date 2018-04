Ostia: cade dalla moto dopo incidente, eliambulanza sul posto. Grave 26enne

E' in gravi condizioni un ragazzo di 26 anni vittima di un incidente stradale ad Ostia. E' successo in via dei Pescatori, centro metri dopo via Pernier in direzione via Canale della lingua intorno alle 18 di domenica 29 aprile. Il giovane era alla guida della sua moto KTM Superduke quando, per cause da accertare, ha tamponato una Matiz, guidata da una ragazza di 20 anni, illesa.

Il ragazzo è stato disarcionato dalla moto finendo sull'asfalto. In condizoni gravi il centauro di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo in codice rosso. La prognosi è riservata. Sulla vicenda indaga la Polizia Locale con il X Gruppo Mare.