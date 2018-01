Via Ostiense: perde controllo della moto e si schianta, grave un uomo

Ha perso il controllo della sua moto Guzzi California e si è schiantato. E' accaduto intorno alle 12:30 sulla via Ostiense nei pressi di via dell'Equitazione. A restare ferito un motociclista di 35 anni. Dai primi accertamenti non risultano coinvolti altri mezzi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma capitale del IX gruppo Eur. Il centauro è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Questa mattina un altro incidente sulla via Salaria.