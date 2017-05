Frontale sulla via Ostiense: tre feriti gravi, 41enne soccorso con eliambulanza

Grave incidente stradale sulla via Ostiense. Alle 11.30 due auto, una Chevrolet e una Mitsubishi, all'altezza del chilometro 13 e 800, nei pressi di Vitinia, si sono scontrate frontalmente. Terribile l'impatto. Tre i feriti, tutti portati in codice rosso in vari ospedali della Capitale.

Particolarmente gravi le condizioni delle persone a bordo della Chevrolet. L'uomo, 41 anni in gravi condizioni, è stato trasportato con l'eliambulanza, - atterrata sull'adiacente via del Mare - al San Camillo di Roma. Codice rosso e trasporto con ambulanza al Grassi di Ostia per la passeggera. Grave anche il conducente della Mitsubishi, portato al Sant'Eugenio in codice rosso.

Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur, presenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per regolare il traffico. Nel tratto si segnalano code e rallentamenti. Alle 13.30 è stata disposta la chiusura temporanea della rampa del raccordo che consente l'immissione sulla via Ostiense. Il traffico viene deviato verso Vitinia per via Lago Santo.