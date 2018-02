Incidente via Ostiense: frontale tra un'auto e un bus Roma Tpl, morta 32enne

Incidente mortale sulla via Ostiense dove una automobilista è deceduta dopo essersi scontrata con un bus della Roma Tpl. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte fra il 4 ed il 5 febbraio in zona Casal Bernocchi. Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto, per la donna, una 32enne italiana, non c'è stato nulla da fare.

Incidente mortale Casal Bernocchi

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza dell'incrocio fra la via Ostiense e via Pavullo nel Frignano, altezza stazione Casal Bernocchi della Roma - Lido. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento la donna viaggiava in direzione Ostia a bordo di una Ford Fiesta, mentre il bus Tpl procedeva in direzione della Capitale. Poi lo scontro, quasi frontale, che non ha lasciato scampo alla 32enne.

Chiusa via Ostiense

Sul posto per effettuare le operazioni di soccorso anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, oltre agli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici e regolato il traffico. Via Ostiense è stata infatti chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia fra via di Ponte Ladrone e via di Malafede.

Code sulla via Ostiense

Pesanti le ripercussioni al traffico soprattutto in entrata nella Capitale. Lunghe code si sono infatti formate anche sulle vicine via del Mare e via Cristoforo Colombo, con auto ferme nel traffico (in aumento) da via di Acilia.