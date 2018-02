Via Ostiense: investita da un'auto, morta una donna. Seconda tragedia in pochi giorni

Ancora un incidente mortale su via Ostiense. E' successo intorno alle 6 del mattino di oggi, 28 febbraio. Una donna, tra i 40 e 50 anni, è stata da una Peugeot 206 all'altezza del chilometro 20 in direzione Ostia. La vittima è stata sbalzata per diversi metri, in corrispondenza del viadotto Zelia Nuttal di Dragona ed è morta sul colpo.

Investimento mortale su via Ostiense

Sul posto due pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale per i rilievi scientifici ed il magistrato di turno. La donna, che non aveva i documenti con sè, secondo una prima ricostruzione era una abitante del vicino insediamento di via Enrico Ortolani. Non è la prima volta che un residente di quel campo viene investito da un'auto, l'anno scorso un bambino fu centrato in pieno da un'auto pirata. Per permettere i rilievi la strada è stata temporaneamente chiusa.

Il precedente di domenica scorsa

Domenica un'altra tragedia simile, questa volta in via del Fosso di Dragoncello, altezza via Ostiense, in zona Macchia Palocco/Acilia. Un uomo travolto da un'auto guidata da un 30enne. Il decesso sul posto. Sul posto la pattuglia della polizia locale del gruppo infortunistica mortali del Gpit e quelle di Marconi e Monteverde. Anche in quel caso il pedone è morto sul colpo.

Incidente al Prenestino: morta una donna

Un altro dramma si è consumato in via dell'Acqua Bullicante 239 alle 20:30 del 27 febbraio. La vittima è stata centrata da un'auto, questa volta Pegeout 106 e trasportata in gravissime condizioni al policlinico Umberto I. Le sue condizioni, tuttavia, erano troppo critiche ed è morta poco dopo in ospedale. Sul posto, per i rilievi scientifici e la Polizia Locale.