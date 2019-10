Ostiense, si schianta contro lo spartitraffico del Raccordo Anulare: è grave

E' in gravi condizioni un uomo, conducente della Peugeot 205, che alle prime ore della mattina di oggi, 29 ottobre, si è schiantato sulla via Ostiense, all'altezza dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare.

Un incidente che, secondo i primi riscontri scientifici della Polizia Locale di Roma Capitale, sarebbe autonomo. Sul posto il personale medico che ha portato l'uomo, in gravi condizioni, all'ospedale Sant'Eugenio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che marciava in direzione Roma, intorno alle 4:50 del mattino avrebbe perso il controllo dell'auto all'altezza di Vitinia, per poi finire la sua corsa contro lo spartitraffico. Il tratto di strada dell'Ostiense, per i rilievi del caso, è rimasto chiuso per due ore.