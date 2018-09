Incidente a Ostia, scontro tra una moto e un bus Atac: grave 37enne

Incidente in via Ostiense questa notte, intorno all'una e un quarto, all'altezza di via Lucio Lepidio, lido di Ostia. Il forte impatto è avvenuto tra una moto, un'Honda Hornet, e un bus Atac della linea 04.

Il conducente della due ruote, un uomo di 37 anni, è rimasto gravemente ferito e trasportato all'ospedale Grassi. Sul posto oltre al personale del 118 anche le pattuglie della Polizia locale per i rilievi del sinistro.

Del 13 aprile un altro scontro che ha coinvolto un autobus delle rete del trasporto pubblico, in via Nomentana all'altezza dell'incrocio con viale XXI Aprile. Un pedone, investito dal mezzo Atac sulle strisce pedonali, è stato portato in ospedale.