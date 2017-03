Incidente in via Ostiense: pedone investito dal bus 716

Investimento nel primo pomeriggio all'Ostiense dove un uomo di 35 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un bus dell'Atac. L'incidente poco dopo le 14:00 su via Ostiense, altezza incrocio con via Pellegrino Matteucci. Il 35enne, un cittadino straniero, è stato colpito mentre attraversava sulla corsia preferenziale da un autobus della linea 716. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'autista del mezzo pubblico, il ferito è stato trasportato in codice rosso dal personale sanitario del 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata. Violento l'impatto tanto da danneggiare parte del vetro anteriore del bus. Chiusa la preferenziale per consentire i soccorsi, la ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.