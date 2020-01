Incidente a Marconi, perde controllo dell'auto e si ribalta

Ha perso il controllo dalla sua Toyota e, all'altezza del civico 222 di via Oderisi da Gubbio, si è ribaltato. Una scena che ha spaventato i presenti, clienti dei locali della zona Marconi e residenti, che hanno assistito al fatto accaduto intorno alle 22 del 6 gennaio.

L'uomo alla guida dell'auto, un italiano di 43 anni, è stato condotto in ospedale in codice rosso per dinamica. Non è grave, ma su di lui sono stati effettuati i test di alcol e droga, come da prassi in questi casi, i cui esiti sono attesi. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.