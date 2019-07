Incidente a Marconi: bus Atac si schianta contro cassonetti e auto in sosta

Un bus Atac contro i cassonetti dei rifiuti. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 14 luglio in zona Marconi. Qui l'autista del 780, per cause ancora in via di accertamento, ha travolto due contenitori per la raccolta della spazzatura e tre auto in sosta.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 19:00 in via Oderisi da Gubbio. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti dellXI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito.

Distrutto il vetro anteriore del mezzo pubblico, lo stesso oltre ad aver colpito i cassonetti ha danneggiato nel sinistro tre auto, una Citroen C1, una Peugeot 2017 ed una Opel Corsa.