Incidente a San Basilio: scontro frontale tra auto e scooter, due feriti. Una 22enne è grave

Il semaforo sarebbe stato verde per entrambi i veicoli. E' quanto il primo dato emerso da un incidente frontale avvenuto poco prima delle 3 del mattino di lunedì 17 settembre all'incrocio tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio. A scontrarsi una Opel Corsa e uno scooter Piaggio X 8. Sul posto gli agenti della Polizia Locale del IV Tiburtino e i sanitari del 118.

Secondo i primi rilievi scientifici sia per l'Opel che per lo scooter il semaforo prima dell'incrocio sarebbe stato verde. Quindi lo scontro frontale. Analisi tecnica che verrà determinata con certezza una volta finite le indagini dei vigili. Il conducente del Piaggio X 8, un ragazzo di 21 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pertini. La passeggera, una 22enne, è invece più grave.

La giovane donna è stata portata all'ospedale Sant'Andrea dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Solo qualche contusione per il conducente della Opel Corsa, un ragazzo di 19 anni. Disposti i testi di alcol e droga, come da prassi.