Incidente su via Nomentana: perde controllo dello scooter, grave 42enne

Brutto incidente oggi, alle 6,15, si via Nomentana, all'altezza di via Val d'Aosta. Un uomo di 42 anni in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, ed quindi è rovinanto sull'asfalto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, per i rilievi del caso, hanno chiuso la strada.

La circolazione è bloccata. Pesanti ripercussioni al traffico fino a zona Bufalotta e Talenti. Lo scooterista è stato trasportato in codice rosso all'Umberto I. E' ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni. Ancora da definire l'esatta dinamica. Non è escluso che nel sinistro sia coinvolto anche un altro mezzo. Oggi un altro brutto incidente è avvenuto sulla via Litoranea.