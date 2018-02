Incidente in via Nomentana: scontro tra auto, grave un uomo di 66 anni

Tamponamento a catena ed un ferito grave. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto la mattina di oggi 12 febbraio in via Nomentana, all'altezza dal tratto nel tratto tra via Val Chisone e via Val d'Aosta intorno alle 10. La carambola, che ha visto coinvolte 4 auto, ha interessato anche un ciclista colpito da una delle auto. L'uomo in sella non è rimasto ferito.

Grave, invece, un uomo di 66 anni che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I dove è ricoverato con una prognosi riservata. Contusa anche una donna, soccorsa in ospedale in codice giallo. Secondo quanto si apprende, il 66enne sarebbe stato vittima di un malore al volante e questo avrebbe innescato l'incidente.

Per favorire i soccorsi e i rilievi della Polizia di Roma Capitale è stata chiusa al traffico la corsia centrale di via Nomentana all'altezza di via Val Brembana. Pesanti le ripercussioni alla viabilità fino alle 15 quando la strada è stata di nuovo aperta. Oggi incidenti anche sulla via del Mare ed a Largo Argentina.