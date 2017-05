Incidente sulla via Nomentana: auto fuori strada, morti due ragazzi

Tragedia all'alba sulla via Nomentana dove due ragazzi di 22 e 23 anni sono morti ed una terza persona è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale. E' accaduto intorno alle 5:00 di domenica 21 maggio, al chilometro 13 della via consolare, in direzione Mentana.

MORTI DUE RAGAZZI - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, secondo i primi accertamenti la vettura condotta da un cittadino romeno sarebbe finita fuori strada in modo autonomo all'altezza di via Dante da Maiano. Violento l'impatto, con uno dei due passeggeri sbalzato fuori dall'abitacolo e finito in una scarpata. Per i due giovani , entrambi italiani, non c'è stato nulla da fare. Sono morti in seguito ai gravi traumi riportati.

CHIUSA VIA NOMENTANA - Trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea il conducente dell'automobile, il tratto di via Nomentana dove si è verificato l'incidente mortale è stato poi chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia per permettere i rilievi agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. La strada è stata riaperta intorno alle 9:30.

IL PRECEDENTE - Un tratto di via Nomentana dove già in passato si era verificata un'altra tragedia, sempre all'alba ma qualche centinaio di metri prima, ancora in direzione fuori Roma. Era il 26 gennaio 2014, quando due ragazzi di 20 anni morirono dopo che la vettura nella quale si trovavano impattò violentemente contro un albero. Stamane un altro mortale.