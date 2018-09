Incidente in via Nomentana: investito da autobus Atac

E' stato investito in via Nomentana 90, all'altezza dell'incrocio con viale XXI Aprile, da un autobus Atac. E' successo oggi, 13 settembre, intorno alle 13 circa. Tanti i testimoni che hanno assistito alla scena, tutti a bordo del 60 Express coinvolto nel sinistro stradale.

Investito da un bus sulla via Nomentana

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi scientifici e due ambulanze. Secondo le testimonianze raccolte, il pedone investito era sulle strisce pedonali, con l'autobus che per evitarlo ha frenato e sterzato. L'uomo ferito è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I.

Incidente in viale XXI Aprile

Ferito lievemente anche un passeggero a bordo dell'autobus Atac. Pure lui in ospedale in codice giallo. La dinamica esatta dell'investimento dovrà essere appurata dalle indagini degli agenti che acquisiranno anche le immagini delle telecamere di zona, che determineranno anche se il semaforo pedonale era verde o rosso.