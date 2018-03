Incidente via Nomentana: scontro tra due auto, grave una donna

Incidente stradale sulla via Nomentana dove questa mattina si sono scontrate due automobili. Il sinistro poco dopo le 10:00 di venerdì 23 marzo all'altezza del chilometro 15+800 della SP22a, tra le zone di Sant'Alessandro e Colleverde, frazione del Comune di Guidonia Montecelio. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento un Citroen ed una Alfa Romeo Giulietta. Ad avere la peggio una donna, trasportata in codice rosso in ospedale dall'ambulanza del 118.

Incidente via Nomentana

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati sono state attuate delle deviazioni in loco con un senso unico alternato. Inevitabili le code, con auto in fila fra Fonte Nuova e la SP23A Poggio Fiorito. Ripercussioni anche sulla Nomentana Bis e la via Palombarese sia in direzione Mentana che in direzione della Capitale.