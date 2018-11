Incidente a Salone: frontale tra auto, automobilista estratto dalle lamiere. È grave

Incidente stradale a Salone. È accaduto intorno alle 7:30 di mercoledì 21 novembre in via Andrea Noale, altezza intersezione con via di Salone. Uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto ed una Ford Fiesta. Ad avere la peggio un uomo italiano di 39 anni, estratto dalle lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma ed affidato alle cure del 118. Illeso il secondo automobilista, un cittadino moldavo di 58 anni.

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto secondo i primi accertamenti su un rettilineo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza al Policlinico Umberto I. Sul posto, oltre ai pompieri, tre pattuglie di agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorritori e la rilevazione scientifica del sinistro inevitabili sono stati i risentimenti al traffico veicolare.

Via Andrea Noale e via di Salone non sono nuove al verificarsi di incidenti, anche e purtroppo con esito mortale. Le strade in questione erano già state al centro di polemiche da parte dei residenti della zona di Nuova Ponta di Nona che a più riprese nel corso degli anni hanno avanzato richiesta di messa in sicurezza della strada percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari che dalla periferia est della Capitale si recano a lavoro in città.