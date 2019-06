Autobus Atac si scontra con una Smart: feriti cinque passeggeri

Cinque passeggeri di un autobus Atac sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 10 del mattino, in via Nizza, all'altezza dell'incrocio con via Mantova.

A scontrarsi, per cause ancora da appurare, il bus della linea 80 e una Smart. Sul posto il personale medico e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale per i rilievi scientifici e la gestione della viabilità.

Secondo quanto si è appreso i cinque feriti sono stati smistati in diversi ospedali della Capitale. Uno in codice giallo e un codice verde al Santo Spirito. Altri tre, di cui un codice giallo e due verdi invece all'Umberto I.